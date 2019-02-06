Путин поручил согласовать реализацию нацпроекта «Культура»

Президент России Владимир Путин поручил правительству согласовать с театральными деятелями работу над достижениями целевых показателей национального проекта "Культура".

Перечень поручений по итогам встречи с деятелями театрального искусства, состоявшейся 13 декабря 2018 года, опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечивать согласование с Союзом театральных деятелей Российской Федерации способов, этапов и методов достижения целевых показателей национального проекта "Культура", — говорится в поручении.