Путин поручил согласовать реализацию нацпроекта «Культура» 

Президент России Владимир Путин поручил правительству согласовать с театральными деятелями работу над достижениями целевых показателей национального проекта "Культура".
Перечень поручений по итогам встречи с деятелями театрального искусства, состоявшейся 13 декабря 2018 года, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечивать согласование с Союзом театральных деятелей Российской Федерации способов, этапов и методов достижения целевых показателей национального проекта "Культура", — говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 20 марта, далее — ежегодно. Ответственный за реализацию поручения — премьер-министр Дмитрий Медведев.