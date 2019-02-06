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Путин поручил согласовать реализацию нацпроекта «Культура» 

РИА Новости + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству согласовать с театральными деятелями работу над достижениями целевых показателей национального проекта "Культура".
Перечень поручений по итогам встречи с деятелями театрального искусства, состоявшейся 13 декабря 2018 года, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечивать согласование с Союзом театральных деятелей Российской Федерации способов, этапов и методов достижения целевых показателей национального проекта "Культура", — говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 20 марта, далее — ежегодно. Ответственный за реализацию поручения — премьер-министр Дмитрий Медведев.
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