Медведев рассказал о мечте стать химиком

«Я юристом стал, но мог бы химиком стать, у меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет. Конечно, сейчас сохраняю большое уважение [к химии]», — поделился Медведев, передает ТАСС.

Медведев является главой оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

В 2016 году глава правительства рассказывал об увлечении ездой на велосипеде.