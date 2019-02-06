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Медведев рассказал о мечте стать химиком 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что в детстве очень хотел стать химиком, но выбрал юриспруденцию.
«Я юристом стал, но мог бы химиком стать, у меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет. Конечно, сейчас сохраняю большое уважение [к химии]», — поделился Медведев, передает ТАСС.
Медведев является главой оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.
В 2016 году глава правительства рассказывал об увлечении ездой на велосипеде.
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