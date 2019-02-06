Die Zeit о прохладных отношениях Москвы и Минска: модель «нефть в обмен на поцелуи» больше не работает

Споры из-за кредитов, газа и нефти уже почти стали «ритуалом» для главы Кремля Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко , пишет Die Zeit. Но последний конфликт, связанный с повышением для братского государства цен на российское чёрное золото, свидетельствует о более глубоком кризисе в отношениях двух стран, считает автор статьи Симона Бруннер.

Россия десятилетиями поставляла Белоруссии дешёвую нефть, которая потом обрабатывалась на местных заводах и шла на экспорт по рыночным ценам, пишет Die Zeit. Для Минска это был важный источник заработка: «нефть в обмен на поцелуи». Но повышение Кремлём налогов на добычу полезных ископаемых удорожило российское чёрное золото, в том числе и для братского государства. В ответ на возмущение белорусских властей Москва сказала, что в будущем будет предоставлять скидки только в обмен на более глубокую интеграцию в соответствии с Договором о создании союзного государства России и Белоруссии.

«Экономическая аннексия?», — задаётся вопросом автор статьи Симона Бруннер.

Споры из-за кредитов, газа и нефти уже почти стали «ритуалом» для главы Кремля Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, продолжает издание. Но в этот раз возник более глубокий кризис. Западные СМИ пестрят заголовками о том, что «Путин собирается присоединить Белоруссию», что она «вот-вот утратит свою независимость».

Но белорусский политолог Артём Шрайбман считает, что такой сценарий развития событий маловероятен. По его словам, во главе государства — в отличие от ситуаций в Крыму и Донбассе — нет «пророссийских сторонников аннексии». К тому же политическая система в Белоруссии слишком авторитарная, чтобы даже допустить возможность возникновения таких настроений.

«Белорусские чиновники лояльны Лукашенко», — подчёркивает Шрайбман.

Мотивация России в ситуации с налогами заключается не в том, чтобы подчеркнуть свой великодержавный статус, убеждён политолог. Москва просто хочет сэкономить деньги. И хотя для Минска потери от перепродажи российской нефти ощутимы — по имеющимся подсчётам, только в этом году они составят 260 миллионов евро — Лукашенко вряд ли поступится суверенитетом.

Неизвестно, как будут дальше развиваться отношениях двух стран. Эксперты считают, что они станут ещё «прохладнее и прагматичнее». Модель «нефть в обмен на поцелуи» больше не работает, заключает издание.