Слуцкий прокомментировал заявление Трампа по ДРСМД 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что слова президента США Дональда Трампа о нарушении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и о перспективах нового документа напоминают ситуацию с выходом Соединенных Штатов из соглашений по иранской ядерной программе (ИЯП).
Трамп допустил возможность создания нового соглашения по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. По его словам, одной из сторон нового соглашения мог бы стать Китай.
"Заявления Трампа по ДРСМД — вся эта "мантра" о нарушении договора Россией и о готовности заключить новое ракетное соглашение с расширенным числом участников — до боли напоминают недавнюю ситуацию с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ИЯП", — написал он в Telegram-канале.
Слуцкий напомнил, что в той ситуации Вашингтон, обвинив Иран в несоблюдении сделки, покинул соглашение, одобренное резолюцией СБ ООН, несмотря на подтверждения МАГАТЭ о выполнении Тегераном условий соглашения.
"Разрушать "плохие" международные договоренности и навязывать "хорошие" — фирменный стиль нынешней американской администрации. Сюда можно привести и анонсированную "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию, которая явно мыслится с целью придать забвению международно-признанную базу БВУ (ближневосточного урегулирования — ред.) и навязать некие келейно выработанные рецепты", — отметил он.
Слуцкий подчеркнул, что американские власти "действуют нахраписто, принимая во внимание лишь собственные интересы", игнорируют даже соображения безопасности европейских союзников по блоку НАТО. "По сути: нам не передавали никаких "новых проектов по ДРСМД". Сомневаюсь, что какие-либо предложения и видел Китай", — отметил Слуцкий. Депутат выразил мнение, что власти США целенаправленно ведут "курс на слом международно-правовой базы контроля над вооружениями".
"Считаю, европейским союзникам США задуматься над тем, соответствует ли интересам европейской безопасности их курс на послушное следование в фарватере Вашингтона, стремящегося превратить Европу в арену конфронтации, насадить новые разделительные линии на нашем общем континенте", — заключил он.