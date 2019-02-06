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Путин пошутил по поводу воровства в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В ходе форума «Деловой России» президент Владимир Путин пошутил по поводу воровства в стране, говоря о том, как у одного из предпринимателей украли металлические бочки, которые он должен был утилизировать по выигранному тендеру.
Один из участников форума рассказал, что выиграл тендер на утилизацию бочек с одного из островов в Белом море, но когда сотрудники его компании туда прибыли на место, то ничего не нашли, передает ТАСС.
«Все украдено до нас», — описал ситуацию цитатой из кинофильма бизнесмен.
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«Он хотел украсть, а украли до него. Не успел», — пошутил в ответ Путин.
Предприниматель предложил ввести систему учета металлолома и вторичного металлического сырья. После этого президент согласился, и сказал, что даст соответствующее поручение правительству.
Путин признал, что рынок металлического лома в России представляет серьезную проблему. По его словам, он оценивается около 1 трлн рублей в год, при этом госпредприятия формируют лишь 10% металлических отходов, остальные 90% приходятся на частный бизнес.
«Это большой бизнес. Поэтому то, что он приехал за бочками, а их уже нет — ничего здесь удивительного нет», — констатировал глава государства. Он добавил, что необходимо проводить унификацию.
«По результатам нашей сегодняшней встречи я сформулирую соответствующее поручение ведомствам и правительству в целом. Но было бы ценно, если бы вы до того, как эти поручения будут готовиться, чтобы вы уже прислали свои предложения», — заключил Путин.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Деловая Россия , ИТАР-ТАСС
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