В. Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в проспект Александра III

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить названия Ленинского проспекта и Ленинградского шоссе в Москве на проспект Александра III и шоссе Ивана Грозного соответственно. Такое предложение депутат озвучил в ходе церемонии открытия в Госдуме выставки о 25-летии работы столичного парламента. «Хотелось бы названия изменить в нашем городе: Ленинский проспект давайте назовем проспектом Александра III, сколько он сделал для Москвы, а Ленинградское шоссе — шоссе Ивана Грозного, сколько цари создавали, мы что с вами, на пустыне все сделали?», — сказал В. Жириновский. Он также обратил внимание на недостаток в городе ресторанов русской кухни.