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В. Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в проспект Александра III 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить названия Ленинского проспекта и Ленинградского шоссе в Москве на проспект Александра III и шоссе Ивана Грозного соответственно. Такое предложение депутат озвучил в ходе церемонии открытия в Госдуме выставки о 25-летии работы столичного парламента.
«Хотелось бы названия изменить в нашем городе: Ленинский проспект давайте назовем проспектом Александра III, сколько он сделал для Москвы, а Ленинградское шоссе — шоссе Ивана Грозного, сколько цари создавали, мы что с вами, на пустыне все сделали?», — сказал В. Жириновский.
Он также обратил внимание на недостаток в городе ресторанов русской кухни.
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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Москва
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