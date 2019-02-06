Путин призвал переходить на электронные визы

Опыт облегченного визового режима для туристов надо расширять, в том числе на Дальнем Востоке, а также нужно переходить на электронные визы, заявил на форуме "Деловой России" президент РФ Владимир Путин

"Есть ограничения, которые мы должны, безусловно, снимать. Одно из них — это всякие формальности, в том числе и визового характера", — сказал он.

Путин рассказал, что туристы, прибывающие в Санкт-Петербург на судах, могут находиться там 3 дня без визы.

"Опыт нужно обобщать и расширять, и на Дальнем Востоке. Нужно переходить к более широкому использованию электронных виз, это точно", — сказал он, уточнив, что эти вопросы находятся в работе.