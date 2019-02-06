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Путин призвал переходить на электронные визы 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опыт облегченного визового режима для туристов надо расширять, в том числе на Дальнем Востоке, а также нужно переходить на электронные визы, заявил на форуме "Деловой России" президент РФ Владимир Путин.
"Есть ограничения, которые мы должны, безусловно, снимать. Одно из них — это всякие формальности, в том числе и визового характера", — сказал он.
Путин рассказал, что туристы, прибывающие в Санкт-Петербург на судах, могут находиться там 3 дня без визы.
"Опыт нужно обобщать и расширять, и на Дальнем Востоке. Нужно переходить к более широкому использованию электронных виз, это точно", — сказал он, уточнив, что эти вопросы находятся в работе.
Президент также рассказал про чемпионат мира по футболу и сложности, с ним связанные. В частности, он поднял тему граждан, которые въехали в страну под видом болельщиков, однако совсем не интересовались футболом, а хотели проехать дальше, в страны Евросоюза.
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Политика , Владимир Путин , ЕС , Деловая Россия
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