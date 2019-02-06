Песков высказался о деле Медведчука

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал дело в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука . Об этом сообщает передает корреспондент "Газеты.Ru".

Он подчеркнул, что по этой ситуации поступает противоречивая информация. Неясно, возбуждено ли уже уголовное дело, какие предварительные действия осуществляются.

"Если это произойдет (возбуждение уголовного дела. — "Газета.Ru"), то это будет просто очередная политическая репрессия", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что информация о возбуждении такого дела или о его возможности является "весьма тревожной".

Ранее сообщалось, что Медведчук назвал обвинения "политическими репрессиями".