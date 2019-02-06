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В Кремле заявили об отсутствии юридических претензий к Януковичу 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не имеет никаких претензий по поводу того, что бывший президент Украины Виктор Янукович находится на территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 6 февраля.
Журналисты спросили, на каком основании бывший президент Украины находится на территории РФ при условии, что миграционное законодательство разрешает пребывать в стране без визы только 90 дней.
«Не думаю, что на него это распространяется», — ответил Песков. Он пообещал уточнить юридический статус Януковича.
28 января бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун положительно оценил возможность похищения из России Виктора Януковича. По его словам, бойцам спецназа это под силу, однако Киев должен просчитать риски.
24 января Оболонский суд Киева признал бывшего президента Украины виновным по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича приговорили 13 годам заключения. Бывшего президента судили заочно, так как с 2014 года он находится на территории другого государства.
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Политика , Виктор Янукович , Дмитрий Песков , СБУ , ИТАР-ТАСС , Москва
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