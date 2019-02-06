Пескову задали вопрос о «непатриотичном» учебнике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос об исключении учебника по экономике для старшеклассников из федерального перечня учебников (ФПУ) за «недостаточный патриотизм» в Министерство просвещения.

«Вопрос специфический, поэтому нужно адресовать его в Министерство просвещения», — прокомментировал ситуацию Песков, передает РИА «Новости».

Учебник «Экономика» для 10-11-х классов не включили в ФПУ из-за недостатка материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему», сообщал «Коммерсант».