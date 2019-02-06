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Пескову задали вопрос о «непатриотичном» учебнике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос об исключении учебника по экономике для старшеклассников из федерального перечня учебников (ФПУ) за «недостаточный патриотизм» в Министерство просвещения.
«Вопрос специфический, поэтому нужно адресовать его в Министерство просвещения», — прокомментировал ситуацию Песков, передает РИА «Новости».
Учебник «Экономика» для 10-11-х классов не включили в ФПУ из-за недостатка материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему», сообщал «Коммерсант».
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
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