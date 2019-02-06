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Кремль отреагировал на новую волну «минирований» в Росиии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией массовые ложные сообщения о минировании школ, больниц, административных зданий и социальных учреждений. Его цитирует РИА Новости в среду, 6 февраля.
«Специальные службы в данный момент действуют, выполняют свою работу по выяснению того, кто стоит за этими провокационными действиями. Вы знаете, что, действительно, имела место массовая эвакуация», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это тот случай, когда развитые технологии попадают в руки злоумышленников и провокаторов.
Накануне анонимные сообщения о «минировании» поступили в адрес 220 объектов на территории Центрального федерального округа, 137 из которых находились в Москве. В результате были эвакуированы более 190 тысяч человек.
Первая волна «минирований» прокатилась по России 25 января. Из-за ложных сообщений эвакуировались государственные органы, школы и больницы в Чите, Улан-Удэ и Иркутске. 28 января из-за угрозы минирования были эвакуированы различные учреждения в Кемерове, Абакане, Омске, Новосибирске, а также Алтайском и Красноярском краях.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
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