Песков раскрыл зарплаты в пресс-службе Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обнародовал размер зарплат своих подчинённых в пресс-службе Кремля, сообщает РБК. По его словам, на самой низшей должности специалиста сотрудники получают 50-60 тысяч рублей.

По его словам, карьерная лестница в пресс-службе предполагает множество ступеней. Новички начинают работу в статусе «специалиста». Затем есть возможность дослужиться до «консультанта», предусматривающего возможность нескольких повышений внутри должности. Далее по иерархии идёт «советник», со своими ступенями для карьерного роста. Далее — руководящие должности: замначальника департамента, начальник департамента и, наконец, референт.

«Это очень длинная лестница. Скажу, что начинается зарплата где-то с 50–60 тыс. руб.», — заявил Песков, отметив, что его зарплата — одна из самых высоких в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря президента, его подчинённые кроме стабильного оклада могут рассчитывать на ряд бонусов.