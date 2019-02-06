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Лавров рассказал, чем любит заниматься во время отдыха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на отдыхе предпочитает общаться с детьми и внуками, а также заниматься спортом: играть в футбол и летом сплавляться на плотах.
Выступая перед студентами Института международных отношений МИД Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития в Ашхабаде, Лавров ответил на вопрос о том, чем он любит заниматься во время отдыха.
"Спорт и общение с детьми, с внуками. У меня их трое уже, меня это всегда радует. И спорт — это то, что отвлекает от различных забот. Как минимум раз в неделю играю в футбол, а летом люблю сплавляться в Сибири на плотах. Это отвлекает действительно. Ни о чем больше не думаешь, только выжить хочется", — сказал министр.
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Политика , Сергей Лавров , МИД
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