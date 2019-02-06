Лавров рассказал, чем любит заниматься во время отдыха

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на отдыхе предпочитает общаться с детьми и внуками, а также заниматься спортом: играть в футбол и летом сплавляться на плотах.

Выступая перед студентами Института международных отношений МИД Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития в Ашхабаде, Лавров ответил на вопрос о том, чем он любит заниматься во время отдыха.