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США решили навсегда закрыть службу иммиграции в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в конце марта навсегда закроет свой офис в Москве, 28 февраля станет последним днем приема заявлений, сообщили в ведомстве.
«В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве 29 марта 2019 года. … Прием заявок (заканчивается) 28 февраля 2019 года», — сообщается на сайте организации.
Россиянам предлагается впоследствии обращаться по вопросам иммиграции в офис в Афинах в Греции. Там же обслуживаются граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.
Кроме того, некоторые функции USCIS примет на себя посольство США в Москве.
Напомним, в 2017 году было сокращено количество работников посольства США в Москве в качестве ответных мер России на санкции. После этого стали возникать проблемы с выдачей россиянам американских виз.
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Политика , Москва , США
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