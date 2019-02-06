США решили навсегда закрыть службу иммиграции в Москве

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в конце марта навсегда закроет свой офис в Москве , 28 февраля станет последним днем приема заявлений, сообщили в ведомстве.

«В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве 29 марта 2019 года. … Прием заявок (заканчивается) 28 февраля 2019 года», — сообщается на сайте организации.

Россиянам предлагается впоследствии обращаться по вопросам иммиграции в офис в Афинах в Греции. Там же обслуживаются граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Кроме того, некоторые функции USCIS примет на себя посольство США в Москве.

Напомним, в 2017 году было сокращено количество работников посольства США в Москве в качестве ответных мер России на санкции. После этого стали возникать проблемы с выдачей россиянам американских виз.