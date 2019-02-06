Schweizer Radio und Fernsehen (Швейцария): Запад может возмущаться сколько угодно, Россия Крым не вернет

Москва объявила о широкой инвестиционной программе развития Крыма . Эксперт Герман Краузе комментирует ситуацию на полуострове и объясняет, почему для Москвы важно вкладывать туда столько денег. Трудности есть, например, высокие цены, но развитие Крыма остановить уже нельзя, говорит Краузе. Запад возмущается впустую, и Украина никак не хочет понять, что Крым не вернуть.

Почти пять лет прошло после аннексии украинского полуострова Крыма Россией . Недавно Москва объявила о широкой инвестиционной программе развития черноморского полуострова. Около 310 миллиардов рублей решено вложить в развитие инфраструктуры Крыма в ближайшие четыре года. Для эксперта по России Германа Краузе ясно: момент для объявления о программе был выбран намеренно.

Герман Краузе — руководитель студии телеканала АРД (ARD) в Москве. Он знает российскую столицу вот уже 30 лет.

«Швайцер радио унд фернзеен»: Случайно ли Москва объявила о многомиллиардной инвестиционной программе незадолго до пятой годовщины аннексии Крыма?

Герман Краузе: Это было сделано сознательно, потому что Крым — это престижный объект. Ставится цель показать Западу, а также жителям Российской Федерации, что Крыму придается особое значение. К развитию Крыма правительство, Кремль и Владимир Путин относятся как к своему кровному делу. Поэтому Россия выделяет такие баснословные сумму и намеревается вкладывать их в Крым и в особенности в его инфраструктуру.

— Украина продолжает рассматривать Крым как свою государственную территорию. Как сейчас снабжается Крым?

— Нельзя сказать, что снабжение нарушено. Русским все время удается доставлять туда необходимые продукты питания и другие вещи. Для России важно было построить мост у Керчи. Скоро он откроется для железнодорожного сообщения. В России считают, что железная дорога станет важным каналом снабжения Крыма.

Но тем не менее проблемы есть, ведь Крым обложен санкциями. Каждый, кто вложит туда деньги, должен учитывать, что его не только на Украине, но, возможно, и в США или Европе внесут в черный список. Но все равно развитие Крыма остановить нельзя. Все люди там говорят, что довольны и теперь относятся не к Украине, а к России.

— В какой степени жители Крыма выиграют от развития инфраструктуры?

— Это правомерный вопрос, потому что в Крыму, как и везде в России, часть денег уходит налево. Из 310 миллиардов, может быть, половина дойдет до Крыма, остальное исчезнет через теневые каналы. Опять закрутится коррупционная карусель. В последние годы Россия уже много вложила в Крым, например, в дорожное строительство. Как мне говорили местные жители, деньги куда-то пропали.

Жители Крыма страдают и от высоких цен. И хотя с политической точки зрения многие согласны принадлежать к России, но страдают от того, что с экономикой не все ладно. Сначала люди были в восторге, что теперь будут получать пенсии и зарплаты в рублях, потому что по сравнению с украинской гривной рубль — твердая валюта. Но потом они обнаружили, что цены стали выше. Многие богатые русские с материка закупаются в Крыму. Из-за этого цены ползут вверх. Это многих злит.

— Россия дает понять этой многомиллиардной инвестиционной программой, что никогда не вернет Крым. Как это отразится на конфликте с Украиной?

— Это усугубит ситуацию. Практически нет сомнений, что Россия Крым не вернет. Этого на Украине понять не хотят, потому что Украина до сих пор говорит, что Крым принадлежит ей. Программа — еще одно доказательство, что Россия ведет себя совершенно не гибко. Речь идет не только о деньгах, но и о размещении солдат и оружия, и по этой причине там ясно заявляют: «Крым мы никогда не отдадим». И тут Запад может возмущаться сколько угодно — ничего не изменится.

Schweizer Radio und Fernsehen, Швейцария