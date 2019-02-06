Песков назвал свою прежнюю жизнь адом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал время до введения телефонных брифингов, когда в течение пяти лет его телефон постоянно звонил, "адом", передает ТАСС

Песков признался, что до введения телефонных брифингов иностранные журналисты не учитывали разницу во времени с Москвой и звонили круглосуточно.

"Это превратилось в ад, поэтому идея структурировать [обращения журналистов] помогла мне", — заявил Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что в Кремле решили проводить брифинги для журналистов каждый день, так как это увеличивает скорость распространения информации. По его словам, в настоящее время он ежедневно отвечает на множество вопросов журналистов по телефону.

"Это можно сделать из любой точки мира, и этот брифинг собирается буквально за 20 минут", — заключил Песков.

Ранее Песков признался в "безграмотности" в отношении новых медиа.