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Лавров прокомментировал слова Трампа о новом договоре взамен ДРСМД 

RT на русском + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который допустил, что США могут заключить новое соглашение взамен ДРСМД.
«Мы всё сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально», — цитирует РИА Новости министра.
Он добавил, что относительно дальнейших переговоров на эту и другие темы по стратегической стабильности, контролю над вооружениями, позицию России также ясно изложил президент Владимир Путин.
«Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам», — указал Лавров.
Выступая перед конгрессом, Трамп не исключил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.
По его словам, одной из сторон нового договора мог бы стать Китай.
В Государственной думе также прокомментировали RT заявление Трампа.
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Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , США
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