Лавров прокомментировал слова Трампа о новом договоре взамен ДРСМД

«Мы всё сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально», — цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что относительно дальнейших переговоров на эту и другие темы по стратегической стабильности, контролю над вооружениями, позицию России также ясно изложил президент Владимир Путин.

«Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам», — указал Лавров.

Выступая перед конгрессом, Трамп не исключил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.

По его словам, одной из сторон нового договора мог бы стать Китай.