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Песков заявил о гонениях на RT и Sputnik в Британии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
RT и Sputnik подвергаются гонениям в Великобритании, что вынуждает Москву обращать внимание на соответствие законодательству британских СМИ в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Медиадень».
«В Великобритании наши средства массовой информации — RT и Sputnik — подвергаются гонениям, их право на работу, на распространение информации, на сбор информации ограничивается. Это вынуждает российскую сторону самым внимательным образом обращать внимание на британские СМИ на предмет их соответствия действующему законодательству», — сказал он, передает РИА «Новости».
Песков также заявил, что в России цензуры нет, но практика ограничения для владения СМИ иностранцами правильная и также применяется в других странах мира, передает ТАСС.
«Цензуры нет, вот это однозначно. Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — эта практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, на сама по себе идея абсолютно правильная», — подчеркнул Песков.
Ранее российский посол в Лондоне Александр Яковенко спрогнозировал закрытие Би-би-си в России в случае запрета RT в Британии.
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Политика , Александр Яковенко , Дмитрий Песков , РИА Новости , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Москва , Великобритания
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