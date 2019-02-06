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Пушков раскритиковал Трампа за слова о новом договоре взамен ДРСМД 

РИА Новости + ещё 5 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter возмутился словами Дональда Трампа о новом соглашении по контролю над вооружениями взамен ДРСМД.
"Фраза Трампа: "Возможно, мы сможем договориться о новом ДРСМД, возможно — нет", не означает ровным счетом ничего. Не желая договориться с одной страной, он предполагает договориться со многими? Нереально. Чистая риторика".
По его словам, делая подобное заявление, американский лидер открывает "новую главу в гонке ядерных вооружений".
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что допускает возможность создания нового соглашения по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Он добавил, что одной из сторон нового соглашения мог бы стать Китай.

Прекращение действия ДРСМД

Американский лидер Дональд Трамп 2 февраля заявил, что ДРСМД будет расторгнут через шесть месяцев, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор".
В первую очередь речь идет о ракете 9М729. Москва не раз заявляла, что ее дальность не выходит за установленные рамки, и продемонстрировала ракету, представив все данные по ней. Однако США продолжили требовать ее уничтожения.
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Политика , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации
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