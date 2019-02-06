Пока вы спали: Россию обвинили в провокациях в Черном море

ФАС готовит переворот на рынке смартфонов

Гаджеты без предустановленного российского программного обеспечения могут быть не допущены на российский рынок. Предлагающий такую меру законопроект, как сообщает «Коммерсант», разработала и уже направила в Министерство связи Федеральная антимонопольная служба. Замминистра связи Олег Иванов заявил изданию, что считает идею ФАС «в целом интересной», но и подчеркнул необходимость ее тщательной проработки.

Россиянам рассказали о судьбе украденных с карт денег

РИА Новости Сбербанке рассказали россиянам, можно ли вернуть деньги, украденные с банковской карты. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов заявил , что каждый случай мошенничества расследуется. Кузнецов подчеркнул, что банк возвращает деньги, если есть хотя бы намек на спорную ситуацию или запоздалую реакцию сотрудников call-центра. Он также добавил, что 85-87% случаев потерь денег— это добровольные и сознательные переводы клиентов на счета мошенников.

Румыния обвинила Россию в провокациях

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что его страна сталкивается с провокациями России в Черном море, сообщает Antena3.ro. Министр заявил, что Румыния может противостоять России только вместе с партнерами по НАТО

О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил. Леш отметил, что прямой угрозы безопасности Румынии нет. По его словам, в одиночку на провокации страна отвечать не станет, но будет реагировать совместно с альянсом.

Трамп захотел новый договор с Россией

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может заключить с Москвой новое соглашение вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст обращения Трампа к Конгрессу опубликован на сайте Белого дома.

В своем обращении Трамп заявил, что, возможно, новое соглашение будет заключено не только с Россией, но также с Китаем и другими странами. Если нового договора не будет, Трамп пообещал тратить на военные разработки намного больше, чем все остальные, и внедрять больше инноваций.

Россиянам угрожает остановка автобусного сообщения