Пока вы спали: Россию обвинили в провокациях в Черном море 

ФАС готовит переворот на рынке смартфонов
Гаджеты без предустановленного российского программного обеспечения могут быть не допущены на российский рынок. Предлагающий такую меру законопроект, как сообщает «Коммерсант», разработала и уже направила в Министерство связи Федеральная антимонопольная служба. Замминистра связи Олег Иванов заявил изданию, что считает идею ФАС «в целом интересной», но и подчеркнул необходимость ее тщательной проработки.
Россиянам рассказали о судьбе украденных с карт денег
В Сбербанке рассказали россиянам, можно ли вернуть деньги, украденные с банковской карты. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов заявил РИА Новости, что каждый случай мошенничества расследуется. Кузнецов подчеркнул, что банк возвращает деньги, если есть хотя бы намек на спорную ситуацию или запоздалую реакцию сотрудников call-центра. Он также добавил, что 85-87% случаев потерь денег— это добровольные и сознательные переводы клиентов на счета мошенников.
Румыния обвинила Россию в провокациях
Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что его страна сталкивается с провокациями России в Черном море, сообщает Antena3.ro. Министр заявил, что Румыния может противостоять России только вместе с партнерами по НАТО.
О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил. Леш отметил, что прямой угрозы безопасности Румынии нет. По его словам, в одиночку на провокации страна отвечать не станет, но будет реагировать совместно с альянсом.
Трамп захотел новый договор с Россией
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может заключить с Москвой новое соглашение вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст обращения Трампа к Конгрессу опубликован на сайте Белого дома.
В своем обращении Трамп заявил, что, возможно, новое соглашение будет заключено не только с Россией, но также с Китаем и другими странами. Если нового договора не будет, Трамп пообещал тратить на военные разработки намного больше, чем все остальные, и внедрять больше инноваций.
Россиянам угрожает остановка автобусного сообщения
Межрегиональные автобусные перевозки могут быть приостановлены в ряде субъектов Российской Федерации. Об этом, как сообщают «Известия», в письме в Министерство транспорта написало Объединение автопассажирских перевозчиков. Принятый в 2015 году 220-й федеральный закон обязал автобусных перевозчиков останавливаться лишь на тех остановках, которые включены в реестр Минтранса, а собственников остановок — внести их в реестр. По словам юриста Екатерины Бурнос, многие собственники этого не сделали: одни — из экономии, другие — из-за неправильно оформленной земли, либо по другим причинам.