Песков заявил, что цензуры в России нет

Цензуры в России нет, но практика ограничения для владения СМИ иностранцами правильная и также применяется в других странах мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , выступая на форуме "Медиадень", организованном ИД "Коммерсантъ"

"Цензуры нет, вот это однозначно, — подчеркнул Песков. — Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — эта практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, на сама по себе идея абсолютно правильная".

Об ответственности журналистов

Репортерам следует в чувствительных случаях полагаться на собственные ориентиры, считает пресс-секретарь.

"Конечно, неправильно, если это принудительно ограничивается властью в таких очень чувствительных случаях", — сказал Песков. "Распространение информации о том или ином событий, например, о действиях маньяка, психиатрически больного человека, о трагических событиях, связанных с такими элементами, способно спровоцировать других больных людей на обострение, это медицинский факт, это провоцирует", — считает Песков.

"В идеале, по идее, в этих случаях негласный кодекс понимания ответственности у журналистов должен быть", — полагает пресс-секретарь. "Как и кем он может быть сформулирован, я не знаю", — признался Песков.