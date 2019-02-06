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Песков заявил, что цензуры в России нет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Цензуры в России нет, но практика ограничения для владения СМИ иностранцами правильная и также применяется в других странах мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Медиадень", организованном ИД "Коммерсантъ".
"Цензуры нет, вот это однозначно, — подчеркнул Песков. — Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — эта практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, на сама по себе идея абсолютно правильная".

Об ответственности журналистов

Репортерам следует в чувствительных случаях полагаться на собственные ориентиры, считает пресс-секретарь.
"Конечно, неправильно, если это принудительно ограничивается властью в таких очень чувствительных случаях", — сказал Песков. "Распространение информации о том или ином событий, например, о действиях маньяка, психиатрически больного человека, о трагических событиях, связанных с такими элементами, способно спровоцировать других больных людей на обострение, это медицинский факт, это провоцирует", — считает Песков.
"В идеале, по идее, в этих случаях негласный кодекс понимания ответственности у журналистов должен быть", — полагает пресс-секретарь. "Как и кем он может быть сформулирован, я не знаю", — признался Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Газета "Коммерсантъ"
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