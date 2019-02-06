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Киселев рассказал о главной ошибке Путина

Песков рассказал, как относится к публикациям «компромата» 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что с юмором относится к публикациям с "компроматом на него" и стал менее ранимым, поскольку главное — быть в ладах с законом.
"Глупо говорить, что я не переживаю", — сказал Песков на форуме "Медиадень", добавив, что постепенно становишься менее ранимым.
Кроме того, как отметил Песков, кампании бывают разными, но главное быть в ладах с законом, чтобы, как он, суметь относиться к подобным публикациям с юмором.
"Уже с юмором", — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, как он реагирует на информацию с "компроматом".
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