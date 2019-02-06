Песков рассказал, как относится к публикациям «компромата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что с юмором относится к публикациям с "компроматом на него" и стал менее ранимым, поскольку главное — быть в ладах с законом.

"Глупо говорить, что я не переживаю", — сказал Песков на форуме "Медиадень", добавив, что постепенно становишься менее ранимым.

Кроме того, как отметил Песков, кампании бывают разными, но главное быть в ладах с законом, чтобы, как он, суметь относиться к подобным публикациям с юмором.