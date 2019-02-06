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Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Киселев рассказал о главной ошибке Путина

Песков: Путин всегда выслушивает чужое мнение 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам об особенностях общения Владимира Путина с подчиненными во время рабочих встреч.
"Это рабочие мероприятия, где звучат разные и иногда диаметрально противоположные точки зрения. Президент их абсорбирует. Он с ними соглашается или не соглашается, но мы все имеем возможность высказать свою точку зрения, попытаться убедить президента", — сообщил представитель Кремля в ходе форума "Медиадень".
Говоря о работе профессиональных журналистов, Песков отметил, что сам не смог бы работать на этот поприще, так как считает эту профессию слишком трудной для себя, передает ТАСС.
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