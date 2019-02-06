Жириновский крайне обеспокоен здоровьем депутатов Госдумы

"В стране практически эпидемия гриппа. Может быть, нам пригласить специалиста, проверить, сколько носителей инфекции находится у нас в здании", — отметил депутат.

В качестве мер противодействия распространения инфекции он предложил сократить рабочие дни или изолировать заболевших.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости.

В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16%. В Москве прививки против гриппа сделали более 7,5 миллиона человек.