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Жириновский крайне обеспокоен здоровьем депутатов Госдумы 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил проверить в Госдуме эпидемиологическую обстановку, чтобы не подвергать депутатов опасности. Свою идею он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".
"В стране практически эпидемия гриппа. Может быть, нам пригласить специалиста, проверить, сколько носителей инфекции находится у нас в здании", — отметил депутат.
В качестве мер противодействия распространения инфекции он предложил сократить рабочие дни или изолировать заболевших.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости.
В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16%. В Москве прививки против гриппа сделали более 7,5 миллиона человек.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для профилактики гриппа и ОРВИ нужно не допускать присутствия в коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.
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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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