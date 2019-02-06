Песков рассказал, в чем видит смысл жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не смог бы работать журналистом и дорожит своей работой.

На форуме "Медиадень" Песков на вопрос, смог бы он работать журналистам, ответил: "Нет". По его словам, эта профессия требует постоянную включённость в информационную повестку, умения добывать информацию.

Песков также отметил, что уже много лет работает пресс-секретарем президента, и на вопрос, дорожит ли он этой работой, он сказал: "Безусловно".

Он также рассказал, в чем, по его мнению, смысл жизни. "Смысл жизни в созидании — будь то идеи, материальное, культурное, чего-то осязаемое — или участие в процессе созидания. Иногда для того, чтобы созидать, нужно бороться, чтобы созидать. Но мне не близко, что жизнь — это борьба", — добавил Песков.