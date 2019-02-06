Песков рассказал о роли журналистики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли журналистики.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Журналистика бывает разная… В любом случае общее — это информировать людей, играть роль той самой четвёртой власти. Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики», — сказал он.

Данное заявление Песков сделал во время своего выступления на форуме «Медиадень».

Вместе с этим пресс-секретарь президента России добавил, что, по его мнению, в настоящий момент журналистика находится «в транзитарном периоде».

«Иногда у журналистики времена ренессанса, иногда она в сложном периоде. Сейчас — в транзитарном периоде. Журналистика меняется, меняется информация, мне кажется, не в лучшую сторону. Куда она приведёт, я не знаю, это удел специалистов прогнозировать», — заключил он.