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Песков рассказал о роли журналистики 

RT на русском + ещё 4 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли журналистики.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Журналистика бывает разная… В любом случае общее — это информировать людей, играть роль той самой четвёртой власти. Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики», — сказал он.
Данное заявление Песков сделал во время своего выступления на форуме «Медиадень».
Вместе с этим пресс-секретарь президента России добавил, что, по его мнению, в настоящий момент журналистика находится «в транзитарном периоде».
«Иногда у журналистики времена ренессанса, иногда она в сложном периоде. Сейчас — в транзитарном периоде. Журналистика меняется, меняется информация, мне кажется, не в лучшую сторону. Куда она приведёт, я не знаю, это удел специалистов прогнозировать», — заключил он.
В ноябре 2018 года депутат городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников заявил, что журналисты обязаны работать для депутатов. Представитель власти заявил, что «не мы для журналистов — они для нас. Нет такой „четвёртой власти“, это сказки».
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Политика , Александр Колесников , Дмитрий Песков , Справедливая Россия
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