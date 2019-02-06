Командировка Рогозина на Урал обошлась в 6 млн

На следующий день Рогозин посетил Златоустовский машиностроительный завод в Златоусте и Усть-Катавский вагоностроительный завод в Усть-Катаве.

Как свидетельствует сайт госзакупок, для полета Рогозина в Челябинскую область Роскосмос зафрахтовал самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, что стоило корпорации более 6,1 миллиона рублей.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания о развитии Роскосмоса назвал эффективность использования корпорацией бюджетных средств «серьезной проблемой» и приказал делать это эффективнее.

Кроме того, глава кабмина назвал темпы строительства космодрома Восточный неприемлемыми и посоветовал Роскосмосу «меньше говорить и больше делать».