Командировка Рогозина на Урал обошлась в 6 млн 

Полет гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Челябинскую область стоил корпорации шесть миллионов рублей. Об этом, как сообщает «Газета.ru», свидетельствуют данные на сайте госзакупок.
В понедельник Рогозин в Миассе проинспектировал Государственный ракетный центр имени Макеева и провел совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
На следующий день Рогозин посетил Златоустовский машиностроительный завод в Златоусте и Усть-Катавский вагоностроительный завод в Усть-Катаве.
Как свидетельствует сайт госзакупок, для полета Рогозина в Челябинскую область Роскосмос зафрахтовал самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, что стоило корпорации более 6,1 миллиона рублей.
В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания о развитии Роскосмоса назвал эффективность использования корпорацией бюджетных средств «серьезной проблемой» и приказал делать это эффективнее.
Кроме того, глава кабмина назвал темпы строительства космодрома Восточный неприемлемыми и посоветовал Роскосмосу «меньше говорить и больше делать».