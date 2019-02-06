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Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 13 февраля 

ТАСС 59 минут назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 13 февраля в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете "Известия".
"По его словам, в ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", — пишет издание.
Ранее Песков сообщал, что 31 января в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшее время.
В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой.
Крутой ранее сообщил журналистам, что Минск предлагает вынести на первое заседание группы вопросы налогового маневра и энергетики. По его словам, российские коллеги с инициативами о проведении первого заседания группы пока не выходили, но не исключил, что в течение ближайшего месяца может состояться встреча по наиболее острым вопросам.
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Комментарии
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Максим Орешкин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , газета "Известия" , Сочи
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