Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 13 февраля

"По его словам, в ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", — пишет издание.

Ранее Песков сообщал, что 31 января в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшее время.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин , белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой.

Крутой ранее сообщил журналистам, что Минск предлагает вынести на первое заседание группы вопросы налогового маневра и энергетики. По его словам, российские коллеги с инициативами о проведении первого заседания группы пока не выходили, но не исключил, что в течение ближайшего месяца может состояться встреча по наиболее острым вопросам.