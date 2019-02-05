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Додон рассказал об отношении Путина к Молдавии 

RT на русском + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире Accent TV рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к республике и её жителям.
«Отношение России и лично Владимира Владимировича к жителям Республики Молдова очень хорошее — он видит в нас друзей… и не случайно принимал в течение этих двух лет решения в пользу молдавских граждан, несмотря на все антироссийские действия молдавского правительства», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Додон заявил, что договорился с Путиным о возобновлении с 31 января поставок молдавских товаров транзитом через территорию Украины.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал решение.
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Политика , Вадим Дробиз , Игорь Додон , Владимир Путин , РИА Новости , Молдова
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