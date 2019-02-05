Додон рассказал об отношении Путина к Молдавии

«Отношение России и лично Владимира Владимировича к жителям Республики Молдова очень хорошее — он видит в нас друзей… и не случайно принимал в течение этих двух лет решения в пользу молдавских граждан, несмотря на все антироссийские действия молдавского правительства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Додон заявил, что договорился с Путиным о возобновлении с 31 января поставок молдавских товаров транзитом через территорию Украины.