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Киселев рассказал о главной ошибке Путина 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Телеведущий канала «Россия-1» Дмитрий Киселёв в интервью блогеру Юрию Дудю, назвал главные ошибки российского президента Владимира Путина. Журналист признал, что у лидера страны были промахи, которые он не стал описывать подробно.
«Он сам знает свои ошибки, думаю, что были человеческие, кадровые ошибки, о которых он сожалеет», — рассуждает Киселёв.
Журналист заявил, что президент бывает «излишне доверчив к людям». Особенно ярко это качество проявилось в выстраивании отношений с «западными партнёрами».
Путин назвал большую стратегическую ошибку США 
В этом же интервью Киселёв объяснил, почему люди в России живут бедно. По его словам, причина в историческом развитии страны, которая совсем недавно начала жить в условиях рыночной экономике. Также телеведущий отметил, что на благосостояние россиян повлияли революции.
«Мы сами себя этим разрушаем», — подчеркнул журналист.
Киселёв пришёл к выводу, что СССР была «тупиковой ветвью эволюции», поскольку люди не были приспособлены к жизни в условиях глобального рынка.
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