Киселев рассказал о главной ошибке Путина

Телеведущий канала «Россия-1» Дмитрий Киселёв в интервью блогеру Юрию Дудю, назвал главные ошибки российского президента Владимира Путина. Журналист признал, что у лидера страны были промахи, которые он не стал описывать подробно.

«Он сам знает свои ошибки, думаю, что были человеческие, кадровые ошибки, о которых он сожалеет», — рассуждает Киселёв.

Журналист заявил, что президент бывает «излишне доверчив к людям». Особенно ярко это качество проявилось в выстраивании отношений с «западными партнёрами».

В этом же интервью Киселёв объяснил, почему люди в России живут бедно. По его словам, причина в историческом развитии страны, которая совсем недавно начала жить в условиях рыночной экономике. Также телеведущий отметил, что на благосостояние россиян повлияли революции.

«Мы сами себя этим разрушаем», — подчеркнул журналист.

Киселёв пришёл к выводу, что СССР была «тупиковой ветвью эволюции», поскольку люди не были приспособлены к жизни в условиях глобального рынка.