Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не закрывала рынок для украинских товаров, это киевские власти рвали с Москвой торгово-экономические связи, чем нанесли ущерб экономке своей страны.
В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что Россия "в одно мгновение" закрыла рынки для украинских товаров, после этого доходы Украины упали на 33%
"Порошенко сам и виновен в бедности украинцев. Мы не закрывали наш рынок для украинских товаров. Это Киев упорно и целенаправленно рвал торгово-экономические связи с Россией, чем нанес огромный ущерб украинской экономике. Порошенко даже гордился: мол, все разорвали! Он за это и в ответе", — написал Пушков в Twitter.