Российский посол прокомментировал позицию Испании по Венесуэле

Мадридом, Признание Испанией председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны не повлияет на двусторонние отношения между Москвой Россия принимает к сведению суверенное решение Испании, но не разделяет ее позицию, заявил российским журналистам посол РФ в Испании Юрий Корчагин

"Отношения России и Испании всегда характеризовались взаимным уважением, поэтому характер наших связей с третьими странами никак не должен влиять на содержание двусторонних отношений", — заявил посол.

Он добавил, что "в случае с Венесуэлой речь идет о вопиющем вмешательстве в дела суверенного государства".

"Это наша позиция. Мы следим, как реагирует мировое сообщество, видим, что Испания и ряд других европейских стран заявили о признании самопровозглашенного президента Венесуэлы. Это решение Испании, ее суверенное право, мы его приняли к сведению, но это не значит, что мы разделяем ее позицию", — сказал Корчагин.

По его мнению, признание самопровозглашенного президента, которого никто не избирал на этот пост, лишь усиливает двоевластие в стране и усугубляет венесуэльский кризис.

"Эти решения абсолютно не способствуют урегулированию серьезных проблем, с которыми столкнулась Венесуэла. В Венесуэле есть легитимный президент", — добавил посол.

Корчагин напомнил, что Испания и ряд других стран ЕС наряду с признанием Хуана Гуаидо временным президентом приняли решение о создании контактной группы с участием ряда европейских и латиноамериканских стран.

"Эта группа, как предполагалось, должна была бы заняться поиском путей урегулирования венесуэльского кризиса, хотя объявили, что ее основная цель — способствовать проведению новых выборов. Мы исходили из того, что встреча контактной группы 7 февраля в Монтевидео будет направлена на поиск содействия внутривенесуэльскому диалогу. Правда, поступают сообщения, что страны, входящие в Группу Лимы, отказались принимать участие в этой встрече. Это лишь затормозит поиск такого диалога", — заявил посол.

Отвечая на вопрос, поступало ли от испанской стороны предложение о контактах с Москвой по поводу венесуэльского кризиса, глава дипмиссии сообщил, что "таких предложений не поступало". При этом он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности "сотрудничать со всеми конструктивно настроенными силами в Венесуэле и оказывать содействие в разрешении венесуэльского кризиса".

В понедельник Испания признала председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны с тем, чтобы он объявил о проведении новых выборов главы государства.

Девятнадцать европейских стран приняли в понедельник совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро , избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.