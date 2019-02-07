Военный эксперт рассказал, когда будет создан наземный ракетный комплекс «Калибр»

Россия может завершить создание и запустить серийное производство ракетного комплекса "Калибр" к концу 2019 года, сообщает ТАСС

По мнению экспертов, создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ. Потребуется внести изменения только в систему управления комплексом и заменить программное обеспечение.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал подобные планы вполне реалистичными. Он отметил, что года вполне достаточно на доработку комплекса и проведение испытаний.

Эксперт также рассказал, что у Минобороны есть планы по переоборудованию других комплексов.