Посольство РФ: Лондон демонстративно пренебрегает нормами права, лишая свободы Скрипалей

Лондон демонстративно пренебрегает нормами международного права, продолжая лишать свободы Сергея и Юлию Скрипалей и отказывая российским дипломатам в предоставлении доступа к гражданам РФ . Об этом говорится в комментарии, распространенном во вторник посольством России в Лондоне.

"Российские власти имеют законное право на общение со своими гражданами согласно ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и ст. 36 двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали, вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права, нормами которого официальный Лондон продолжает демонстративно пренебрегать. А если Скрипали действительно не желают общаться с российскими представителями, важно услышать это от них лично, а не из заявлений, написанных, скорее всего, под диктовку спецслужб", — отметили российские дипломаты, напомнив, что посольство, как и общественность в Великобритании и РФ, спустя почти год после инцидента так и не получила ответа на вопрос о том, что же на самом деле произошло в Солсбери 4 марта.

В посольстве подчеркнули, что течение всего этого времени россияне "остаются в изоляции под полным контролем английских спецслужб", и для посольства первоочередное значение имеет информация о здоровье граждан РФ и о том, не оказывают ли на них давление британские власти.

"Скрипали находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, в частности с матерью Сергея Скрипаля, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться. Об этом, кстати, недавно заявляла и родственница Сергея и Юлии — Виктория Скрипаль", — отметили в посольстве.