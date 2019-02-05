Пушков прокомментировал размещение ракет США на Курилах 

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление о размещении американских ракет на Курильских островах.
«В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные — впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты», — написал Пушков в своём Twitter.
Он также отметил, что такое заявление является сильным доводом против передачи островов, информирует argumenti.ru.
Как ранее писал News.ru, помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Венедиктов заявил, что Москва озабочена обвинениями генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суги в адрес России в нарушении РСМД. По его словам, в формировании такой позиции Токио ориентировался на Вашингтон.