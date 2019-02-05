Эксперт: «повалить» Россию санкциями не удалось, начинается этап торга

Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из отчета торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

В частности, там утверждается, что Россия отходит от правил открытости рынков, что препятствует экспорту американских товаров и услуг.

"Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле", — говорится в документе.

Критике подверглись правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля. Кроме того, недовольство авторов вызывают и правила экспорта из России.

"У России сохраняется список так называемой важной продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений", — пишут авторы документа, добавляя, что готовы требовать от ВТО "принудительных действий" при необходимости.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в адрес России не соответствуют действительности.

"На самом деле Россия никаких норм ВТО не нарушает. ВТО исключает из своей области ответственности политические ограничения и ограничения, связанные с безопасностью. Поэтому когда нас обвиняют в том, что мы, вводя контрсанкции в ответ на санкции западных государств, ограничиваем экспорт американской продукции в Россию, с точки зрения ВТО это не играет никакой роли, поскольку ВТО не вмешивается в подобного рода конфликты", — сказал Алексей Зубец.

Он объяснил, зачем, по его мнению, американские представители выдвигают подобные требования к РФ.

" (Президент США Дональд) Трамп — "человек экономический". Он провел всю свою жизнь в бизнесе и победил на выборах благодаря тому, что обещал своим избирателям — среднему и нижнему среднему классу США — экономические достижения, и он их добился. А добился он их за счет давления на партнеров — на Европу и на Китай, заставляя их покупать больше американских товаров. И сегодня, думаю, основными целями администрации США являются цели не политические, а экономические, потому что Трамп будет стремиться переизбраться на второй срок. А для этого ему нужны не политические конфликты и войны, ему нужно, чтобы весь мир покупал американские товары. И экономические выгоды, которые хотят получить США и другие страны от взаимодействия с Россией, будут становиться для них все более значимыми. "Повалить" Россию при помощи экономических санкций не удалось, начинается этап торга, и за право доступа на российский рынок наша страна может получить определенные бонусы", — считает Алексей Зубец.

В конце марта 2018 года США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — 10 процентов, в том числе из России.

Москва, наряду с несколькими другими странами, обжаловала это решение. В ВТО создана специальная третейская группа.

Также в качестве ответных мер с 5 августа прошлого года Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров. Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспорта для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25 до 40 процентов.