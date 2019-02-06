Путин дал советы победителям премии «Немалый бизнес»

Президент России Владимир Путин встретился с победителями национальной премии "Немалый бизнес — 2019" и дал им несколько полезных советов на будущее.

Встреча прошла в представительском кабинете Кремля. Лауреаты премии коротко рассказали главе государства о том, что представляет собой бизнес каждого. Путин живо интересовался объемом производства, количеством работающих сотрудников, тем, кто является идейным вдохновителем каждого стартапа, а также оказывает ли государство и муниципальные власти какую-либо помощь. Он поблагодарил уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова , главу Минэкономразвития Максима Орешкина и помощника президента Андрея Белоусова за саму идею провести такой конкурс и поддержать молодых предпринимателей.

"Действительно, тысячи людей, которые заявились, это уже говорит о том, что молодых предпринимателей становится все больше и больше", — сказал Путин, отметив, что в конкурсе приняли участие 32 тысячи предпринимателей, десятки тысяч еще не дозрели до участия в подобных мероприятиях, но могут проявить себя в последующие годы. Он выразил уверенность, что после того, как результаты конкурса будут обнародованы, желающих принять в нем участие прибавится.

Обращаясь к победителям, Путин сообщил, что обратил внимание в презентационном ролике на то, какое значение молодые люди придают названию своих компаний. "Конечно, как пароход назовешь, так он и пойдет, что называется, но все-таки самое главное — это содержание, энергия, талант, — подчеркнул глава государства. — Сочетание этих факторов… социальное содержание очень важно".

Российский лидер заметил, что бизнес основан на извлечении прибыли, "но это постоянное извлечение прибыли перестает быть интересным".

"Люди, которые давно бизнесом занимаются, вот как Борис Юрьевич (Титов. — Прим. ред.), знают, это не может быть основной целью, сама прибыль важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшему развитию", — поделился Путин.

По словам президента, "быть самым богатым парнем на кладбище — это не самая веселая история", он посоветовал больше внимания уделять социальному содержанию. "Самореализация в жизни — это вообще самое важное, самое основное, самое главное, то, что приносит удовлетворение от жизни", — заключил Путин, пожелав молодым предпринимателям успехов и заметив, что именно такие молодые и талантливые люди являются основой успешного развития России.