Мадуро поблагодарил Путина за позицию по Венесуэле

«Я благодарен правительству Владимира Путина за его твёрдую, ясную позицию, за то, что оно открыто выступило против агрессии в адрес Венесуэлы и попытки государственного переворота», — сказал Мадуро.

Мадуро также отметил, что благодарен президенту Китая Си Цзиньпину , а также президенту Турции и премьер-министрам и президентам всего мира, передаёт RT.

23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Великобритания, Швеция, Польша, Франция, Испания, Германия, Дания и Австрия также признали Хуана Гуайдо временным главой страны. Эти государства потребовали проведения досрочных президентских выборов.

Как ранее писал News.ru, Мадуро отказался проводить внеочередные выборы главы государства, на которых настаивает оппозиция.