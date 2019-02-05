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Мадуро поблагодарил Путина за позицию по Венесуэле 

News.ru + ещё 5 25 минут назад
Фото: Kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил администрацию российского лидера Владимира Путина за то, что оно выступило против агрессии в адрес его страны.
«Я благодарен правительству Владимира Путина за его твёрдую, ясную позицию, за то, что оно открыто выступило против агрессии в адрес Венесуэлы и попытки государственного переворота», — сказал Мадуро.
Мадуро также отметил, что благодарен президенту Китая Си Цзиньпину, а также президенту Турции и премьер-министрам и президентам всего мира, передаёт RT.
23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Великобритания, Швеция, Польша, Франция, Испания, Германия, Дания и Австрия также признали Хуана Гуайдо временным главой страны. Эти государства потребовали проведения досрочных президентских выборов.
Как ранее писал News.ru, Мадуро отказался проводить внеочередные выборы главы государства, на которых настаивает оппозиция.
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Политика , Николас Мадуро , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Венесуэла
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