Посол Венесуэлы в РФ: США давно уговаривают венесуэльских военных предать свою страну

МОСКВА , 6 февраля. / ТАСС /. США уже давно, но безуспешно пытаются склонить военное руководство Венесуэлы к предательству родины. Об этом заявил в среду посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, выступая на круглом столе «Кризис в Венесуэле: пути мирного урегулирования».

"США постоянно пытаются уговорить наших офицеров и служащих ВС предать нашу страну. Уже в течение 20 лет им это никак не удается. Я говорю о таком сроке, так как в феврале исполнилось 20 лет с тех пор, как команданте [Уго] Чавес пришел к власти", — указал дипломат.

4 февраля стало известно, что лидера оппозиции Хуана Гуайдо поддержал в качестве главы государства руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. В ВВС его назвали предателем.