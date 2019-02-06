Посол Венесуэлы в РФ: США давно уговаривают венесуэльских военных предать свою страну 

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. США уже давно, но безуспешно пытаются склонить военное руководство Венесуэлы к предательству родины. Об этом заявил в среду посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, выступая на круглом столе «Кризис в Венесуэле: пути мирного урегулирования».
"США постоянно пытаются уговорить наших офицеров и служащих ВС предать нашу страну. Уже в течение 20 лет им это никак не удается. Я говорю о таком сроке, так как в феврале исполнилось 20 лет с тех пор, как команданте [Уго] Чавес пришел к власти", — указал дипломат.
4 февраля стало известно, что лидера оппозиции Хуана Гуайдо поддержал в качестве главы государства руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. В ВВС его назвали предателем.
Ранее призыв к руководству ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции разместил на своей странице в «Твиттере» советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.