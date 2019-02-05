Глава Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярев вернулся к работе после проверок в администрации и последовавшей за ними госпитализацией, из-за которой он был вынужден уйти на больничный, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось об обысках в квартире Дегтярева, а также в местной администрации. Кроме того, источники в муниципалитете заявляли РИА Новости, что мэр был госпитализирован.
"Да, вышел (с больничного) и приступил к работе", — сказал собеседник агентства.
На фоне сообщений о проверках в администрации как Дегтярев, так и пресс-служба муниципалитета подчеркивали, что официально главе Нефтеюганска не предъявили никаких обвинений, он не отстранен от занимаемой должности и продолжает исполнять свои обязанности.
Власти города в своем заявлении также поясняли, что мэрия работает в штатном режиме после "проведения оперативных мероприятий представителями силовых структур", не уточняя, с чем они связаны. Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу проверок в администрации так и не поступило.
Нефтеюганск — третий по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа, один из центров нефтедобычи в регионе. В Нефтеюганске расположена штаб-квартира компании "РН-Юганскнефтегаз" — ведущего добывающего предприятия "Роснефти".