Мэр Нефтеюганска вернулся к работе после проверок в мэрии

Ранее сообщалось об обысках в квартире Дегтярева, а также в местной администрации. Кроме того, источники в муниципалитете заявляли РИА Новости, что мэр был госпитализирован.

"Да, вышел (с больничного) и приступил к работе", — сказал собеседник агентства.

На фоне сообщений о проверках в администрации как Дегтярев, так и пресс-служба муниципалитета подчеркивали, что официально главе Нефтеюганска не предъявили никаких обвинений, он не отстранен от занимаемой должности и продолжает исполнять свои обязанности.

Власти города в своем заявлении также поясняли, что мэрия работает в штатном режиме после "проведения оперативных мероприятий представителями силовых структур", не уточняя, с чем они связаны. Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу проверок в администрации так и не поступило.