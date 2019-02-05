Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с ФАН прокомментировал новую волну ложных сообщений о минировании в России.
«При таком звонке, к сожалению, кроме эвакуации, ничего не остаётся, потому что никто, я думаю, жизнями людей рисковать не будет», — заявил он.
По его словам, подобные сообщения — элемент терроризма, поскольку такие действия предпринимаются для дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений в обществе.
«Когда мы год назад занимались принятием поправок к закону об ужесточении наказания за ложные звонки, к нам на комитет приходили представители правоохранительных органов. Они, как нам показалось, серьёзно над этим работают», — отметил Луговой.
Как добавил депутат, обороняться всегда сложнее, чем нападать.
Ранее «Юга.ру» передавали, что в Адыгее организовали проверку сообщений о минировании ряда учреждений образования и органов власти.