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В Госдуме прокомментировали новую волну ложных сообщений о минировании 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с ФАН прокомментировал новую волну ложных сообщений о минировании в России.
«При таком звонке, к сожалению, кроме эвакуации, ничего не остаётся, потому что никто, я думаю, жизнями людей рисковать не будет», — заявил он.
По его словам, подобные сообщения — элемент терроризма, поскольку такие действия предпринимаются для дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений в обществе.
«Когда мы год назад занимались принятием поправок к закону об ужесточении наказания за ложные звонки, к нам на комитет приходили представители правоохранительных органов. Они, как нам показалось, серьёзно над этим работают», — отметил Луговой.
Как добавил депутат, обороняться всегда сложнее, чем нападать.
Ранее «Юга.ру» передавали, что в Адыгее организовали проверку сообщений о минировании ряда учреждений образования и органов власти.
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Политика , Андрей Луговой , Госдума , МВД
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