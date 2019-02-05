Трампа уличили в многолетнем интересе к недвижимости в Москве

По словам Лужкова, соответствующие переговоры с городскими властями несколько раз проводились в конце 90-х годов, когда нынешний президент США занимался бизнесом.

«Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным (Владимир Ресин, в 90-е — руководитель столичного стройкомплекса — прим. «Ленты.ру») по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса», — приводит слова бывшего мэра информагентство.

«Однако это намерение не получило продолжения», — добавил Лужков.

Ранее стали известны подробности еще одного масштабного девелоперского проекта Трампа в российской столице, который также не был реализован, — 100-этажной башни Trump Tower в «Москва-Сити». По сведениям BuzzFeed, этот проект разрабатывался одним из нью-йоркских архитекторов. Предполагалось, что на фасаде здания разместится огромный логотип корпорации Трампа.