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Трампа уличили в многолетнем интересе к недвижимости в Москве 

Lenta.ru + ещё 4 35 минут назад
Фото: Win McNamee / Getty Images
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил факт наличия у Дональда Трампа интереса к девелоперским проектам в Москве. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».
По словам Лужкова, соответствующие переговоры с городскими властями несколько раз проводились в конце 90-х годов, когда нынешний президент США занимался бизнесом.
«Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным (Владимир Ресин, в 90-е — руководитель столичного стройкомплекса — прим. «Ленты.ру») по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса», — приводит слова бывшего мэра информагентство.
«Однако это намерение не получило продолжения», — добавил Лужков.
Ранее стали известны подробности еще одного масштабного девелоперского проекта Трампа в российской столице, который также не был реализован, — 100-этажной башни Trump Tower в «Москва-Сити». По сведениям BuzzFeed, этот проект разрабатывался одним из нью-йоркских архитекторов. Предполагалось, что на фасаде здания разместится огромный логотип корпорации Трампа.
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Политика , Новости Москвы , Владимир Ресин , Юрий Лужков , Дональд Трамп , Lenta.ru , Интерфакс , Москва , США
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