Посол: Россия не обсуждает с Токио передачу Курильских островов

Москва не ведет переговоров с японской стороной о передаче Курильских островов. Об этом рассказал посол РФ Японии Михаил Галузин.

"Прежде всего, на переговорах с Японией мы не обсуждаем вопросов суверенитета над Южными Курилами и вопросов их передачи", — подчеркнул глава российского диппредставительства в интервью агентству РИА Новости.

Дипломат указал необходимость признания Токио итогов Второй мировой войны и суверенитета РФ над Курильскими островами. Только это, считают в российском посольстве, позволит выстроить конструктивное общение между странами. Решение стоящих на повестке дня сложных вопросов должно быть поддержано как российским, так и японским народами.

Российский посол высказал озабоченность в связи с взаимодействием США и Японии в сфере обороны, что порождает немало вызовов и, очевидно, требует отдельного внимания. По его мнению, даже гипотетическое упоминание о возможном размещении на южных Курильских островах зарубежных военных баз и контингентов недопустимо. Михаил Галузин призвал японских партнеров к налаживанию плотного партнерского взаимодействия с Москвой в решении актуальных международных проблем.