В Госдуму внесли проект по дате единого дня голосования

Законопроект по установлению даты единого дня голосования для основных и дополнительных выборов на второе воскресенье сентября внесен в Госдуму , следует из базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 71 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" законодательным собранием Челябинской области.

"… (проект) разработан в целях законодательного установления даты единого дня голосования (второе воскресенье сентября) вне зависимости от того, основные или дополнительные выборы проводятся, что повышает эффективность реализации активного права граждан избирать, закрепленного в Конституции Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что предлагаемое изменение позволит повысить явку избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах, а также избежать дополнительных затрат средств из бюджетов всех уровней.