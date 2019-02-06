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В Госдуму внесли проект по дате единого дня голосования 

РИА Новости + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Законопроект по установлению даты единого дня голосования для основных и дополнительных выборов на второе воскресенье сентября внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 71 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" законодательным собранием Челябинской области.
"… (проект) разработан в целях законодательного установления даты единого дня голосования (второе воскресенье сентября) вне зависимости от того, основные или дополнительные выборы проводятся, что повышает эффективность реализации активного права граждан избирать, закрепленного в Конституции Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что предлагаемое изменение позволит повысить явку избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах, а также избежать дополнительных затрат средств из бюджетов всех уровней.
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Политика , Госдума
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