Зампред комитета СФ РФ по международным делам в эфире НСН назвал фантастикой описание Курил как идеального места для ракет США.
Японские СМИ назвали четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Токио, идеальным местом для размещения американских ракет в силу географического положения. Издание Japan Business Press отмечает, что размещение ракет США на Курилах позволит блокировать доступ РФ к незамерзающему проливу Екатерины, а также порт Владивосток. Кроме того, американские системы ПВО на островах Курильской гряды смогут намного быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря и укрепить защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР.
На фоне решения Вашингтона приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), такие публикации выглядят заказными, заявил НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«С точки зрения здравого смысла и практической пользы, это все, конечно, рассуждения, которые больше похоже на фантастику. Никто острова Японии не собирается отдавать. Что касается ракет и проливов, всевозможные опасности давно известны специалистам Генерального штаба России. То, что это все идет с учетом демарша Соединенных Штатов, мне, например, подсказывает, что такие публикации могли быть инспирированы Вашингтоном, дабы обострить ситуацию вокруг темы приостановки их участия в ДРСМД. Так что уши торчат у сочинителей этих произведений», — сказал сенатор.
Отметим, что 4 февраля в Японии заявили, что Россия нарушает ДРСМД. Такую позицию Токио высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Напомним, что в российском МИДе неоднократно заявляли, что Москва неукоснительно соблюдает условия указанного соглашения. 2 февраля Соединённые Штаты приостановили выполнение Договора РСМД. Впоследствии президент России Владимир Путин объявил, что Москва принимает аналогичные меры.