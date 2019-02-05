Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде увидели «уши США» в публикациях японских СМИ о Курилах 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Navy.mil
Зампред комитета СФ РФ по международным делам в эфире НСН назвал фантастикой описание Курил как идеального места для ракет США.
Японские СМИ назвали четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Токио, идеальным местом для размещения американских ракет в силу географического положения. Издание Japan Business Press отмечает, что размещение ракет США на Курилах позволит блокировать доступ РФ к незамерзающему проливу Екатерины, а также порт Владивосток. Кроме того, американские системы ПВО на островах Курильской гряды смогут намного быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря и укрепить защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР.
На фоне решения Вашингтона приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), такие публикации выглядят заказными, заявил НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«С точки зрения здравого смысла и практической пользы, это все, конечно, рассуждения, которые больше похоже на фантастику. Никто острова Японии не собирается отдавать. Что касается ракет и проливов, всевозможные опасности давно известны специалистам Генерального штаба России. То, что это все идет с учетом демарша Соединенных Штатов, мне, например, подсказывает, что такие публикации могли быть инспирированы Вашингтоном, дабы обострить ситуацию вокруг темы приостановки их участия в ДРСМД. Так что уши торчат у сочинителей этих произведений», — сказал сенатор.
Отметим, что 4 февраля в Японии заявили, что Россия нарушает ДРСМД. Такую позицию Токио высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Напомним, что в российском МИДе неоднократно заявляли, что Москва неукоснительно соблюдает условия указанного соглашения. 2 февраля Соединённые Штаты приостановили выполнение Договора РСМД. Впоследствии президент России Владимир Путин объявил, что Москва принимает аналогичные меры.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Неприкасаемых нет! В Госдуме отреагировали на царь-квартиру Миллера Врио губернатора Петербурга уволил главу района на некачественную уборку Капитан российского судна «Норд» пропал без вести на Украине
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Андрей Климов , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , Владивосток , США , Япония
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Россиян обрадовали восьмичасовым рабочим днем
Общество
Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области
Происшествия Пожары
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Потерявший управление самолёт направился в озеро
Происшествия Общество
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение