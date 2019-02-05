США расшатывают систему безопасности ради однополярного мира, заявил Лавров

Сергей Лавров. США систематически расшатывают основы архитектуры международной безопасности, разрушают договоренности в области поддержания стратегической стабильности ради сохранения любой ценой однополярного мира, заявил глава МИД РФ

"Ситуация в мире остается весьма напряженной. Это прямое следствие односторонних, в том числе, зачастую силовых действий ряда западных государств во главе с США, которые стремятся любой ценой сохранить свое доминирование на мировой арене и упорно цепляются за нежизнеспособную концепцию однополярного мироустройства. Мы видим, как систематически расшатываются основы сформированной после Второй мировой войны архитектуры международной безопасности, разрушаются важнейшие договоренности в области поддержания стратегической стабильности", — заявил Лавров, выступая перед студентами Таджикско-Российского Славянского университета в рамках визита в Душанбе.

Последний пример, отметил он, это односторонний выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "под надуманным, бездоказательным предлогом якобы имевшего места нарушения Россией этого соглашения" при том, что ни одного факта российской стороне предоставлено не было.

"Линия Вашингтона на слом по сути всех договоренностей о контроле над вооружениями сопровождается пренебрежением фундаментальными принципами межгосударственного общения. Такими принципами, как невмешательство во внутренние дела другие государств, неприменение силы. Такой деструктивный курс уже привел к краху или подрыву государственности в целом ряде стран, прежде всего на Ближнем Востоке", — резюмировал министр.

Президент США Дональд Трамп сообщил в минувшую пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от крылатых ракет РФ.