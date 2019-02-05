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Япония должна признать суверенитет России над Курилами, заявил Лавров 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: ТАСС
В процессе ускорения переговоров по мирному договору между РФ и Японией первый шаг за Токио, Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией в Душанбе.
По его словам, лидеры России и Японии поручили ускорить переговоры по мирному договору.
"Мы к такой постановке вопроса давно готовы. К сожалению, первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими островами", — сказал Лавров.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Политика , Азия , В мире , Сергей Лавров , МИД , Япония
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