Жириновский: Госдума и Совфед не спасут от уголовных дел

Комментарий Жириновского появился в его Telegram-канале на фоне новостей об аресте сенатора Рауфа Арашукова.

«Если нужно, за 5 минут с любого депутата или сенатора [неприкосновенность] можно снять. Сейчас пошли ещё дальше — и неприкосновенности лишили и сразу же арестовали прямо в зале заседаний, чтобы не успел скрыться. Мандат не только от уголовного дела не спасет, но и позора не оберешься», — написал Жириновский.

Басманный суд столицы в конце января постановил взять под стражу Рауфа Арашукова, его брата Руслана и отца Рауля , а также трёх топ-менеджеров регионального управления «Газпрома» . По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступную группу для похищения голубого топлива на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Согласно материалам следствия, Рауф Арашуков причастен к убийству зампредседателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Свою вину он не признаёт.