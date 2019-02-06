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Жириновский: Госдума и Совфед не спасут от уголовных дел 

News.ru 51 минуту назад
Депутат Госдумы Владимир Жириновский высказался о преступниках, желающих получить защиту в стенах Госдумы и Совете Федерации. По словам политика, статус парламентария таким людям не поможет.
Комментарий Жириновского появился в его Telegram-канале на фоне новостей об аресте сенатора Рауфа Арашукова.
«Если нужно, за 5 минут с любого депутата или сенатора [неприкосновенность] можно снять. Сейчас пошли ещё дальше — и неприкосновенности лишили и сразу же арестовали прямо в зале заседаний, чтобы не успел скрыться. Мандат не только от уголовного дела не спасет, но и позора не оберешься», — написал Жириновский.
Басманный суд столицы в конце января постановил взять под стражу Рауфа Арашукова, его брата Руслана и отца Рауля, а также трёх топ-менеджеров регионального управления «Газпрома». По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступную группу для похищения голубого топлива на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Согласно материалам следствия, Рауф Арашуков причастен к убийству зампредседателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Свою вину он не признаёт.
Ранее News.ru сообщал, что Рауфу Арашукову могут помочь на государственном уровне. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова следить за условиями содержания под стражей сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Предприниматель находится в СИЗО «Лефортово».
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Политика , Видео , Криминал , Владимир Жириновский , Рауль Арашуков , Татьяна Москалькова , Газпром , СИЗО "Лефортово" , Госдума , Совет Федерации
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