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В России оценили решение Рады «запретить» Черноморский флот в Крыму 

РИА Новости + ещё 10 57 минут назад
Российские политики прокомментировали решение Верховной рады исключить из конституции норму, дающую правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму.
Так, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что изменение украинской конституции в вопросе Черноморского флота не несет никаких правовых последствий.
Он подчеркнул, что Черноморский флот не имеет никакого отношения к Украине, так как базируется на территории российского Крыма.
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"Крым — это другая страна и что бы киевские власти там ни декларировали, это просто смешно. Это решение не имеет никаких правовых последствий", — сказал Шеремет.
По его словам, подобное решение является бредом и абсурдом.
"Украинские власти с таким же успехом могут запретить какой-то космической державе строить городки на Луне", — сказал депутат.
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что этот шаг выглядит нелепо.
"Сложно комментировать такие фейковые решения. Черноморский флот находится в Крыму на законных основаниях и будет здесь всегда. Крым — это российская территория, и Россия сама будет принимать решения, где этому флоту находиться. Лезть во внутренние дела нашей страны, во-первых, некорректно, а во-вторых, выглядит как безумие. Это все равно что прийти в квартиру и пытаться выставить хозяев", — сказал Гемпель.
По его словам, Севастополь — это столица Черноморского флота, которая сохраняет свои исторические традиции.
Гемпель подчеркнул, что в целом решение киевских властей по базированию ЧФ в Крыму напоминает клоунаду.
"Вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами, они устраивают очередной цирк, который смешит все мировое сообщество", — заключил политик.
После распада СССР с августа 1992 года Черноморский флот существовал как объединенный (России и Украины). Согласно двухсторонним соглашениям 1995 и 1997 годов, на его основе создали Черноморский флот России и ВМС Украины с раздельным базированием, определили статус российского флота на территории Украины.
После вхождения Крыма в состав России президент подписал Федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".
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Комментарии24
Политика , Армия , Видео , Михаил Шеремет , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости , Республика Крым
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