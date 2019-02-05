Вашингтон передал Москве координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729, которая, по мнению Соединенных Штатов, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в статье для РБК написал американский посол в России Джон Хантсман.
"Россия провела летные испытания 9М729 на расстояния, существенно превышающие 500 километров. Соединенные Штаты предоставили Москве значительный объем информации, подтверждающей нарушения соглашения, включая географические координаты и даты проведения испытаний, но Россия продолжает отрицать, что совершила неправомерные действия", — написал посол в своей статье.
Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что если бы США были заинтересованы в решении проблемы, они пошли бы на диалог.
"Это политический ход конем, поэтому нельзя полностью доверять разведданным, якобы полученным (еще нужно уточнить, каким образом) о достоверности выполнения испытательных полетов. Не думаю, что у них была агентурная информация — данные получены косвенным путем, через космос, скорее всего. В таком случае вероятность ошибки в координатах достаточно велика. Информацию должна подтвердить наша сторона. МИД России объявлял, что готов передать некоторые данные по этой системе сопредельным организациям, которые могут сравнивать координаты, особенности и приводить к общему знаменателю — только нужно, чтобы работала совместная комиссия. Такого мероприятия проведено не было. Претензии у двух сторон ликвидируются только беседами, рассмотрением предложений и фактов, которые дают обе стороны, а не одна. Мы предоставляем возможность вести диалог, но на диалог пока не идут", — сказал Владимир Попов.
Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил о начале процедуры выхода из ДРСМД со второго февраля. Госсекретарь Майк Помпео добавил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то американская сторона расторгнет соглашение. Союзники по НАТО поддержали решение Вашингтона, поскольку, по их мнению, США решились на такой шаг в ответ на "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет. Президент России Владимир Путин позже объявил, что Москва зеркально ответит на решение американских партнеров выйти из ДРСМД.