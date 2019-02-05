Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: обвинения России в нарушении ДРСМД — политический «ход конем» США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Вашингтон передал Москве координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729, которая, по мнению Соединенных Штатов, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в статье для РБК написал американский посол в России Джон Хантсман.
"Россия провела летные испытания 9М729 на расстояния, существенно превышающие 500 километров. Соединенные Штаты предоставили Москве значительный объем информации, подтверждающей нарушения соглашения, включая географические координаты и даты проведения испытаний, но Россия продолжает отрицать, что совершила неправомерные действия", — написал посол в своей статье.
Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что если бы США были заинтересованы в решении проблемы, они пошли бы на диалог.
"Это политический ход конем, поэтому нельзя полностью доверять разведданным, якобы полученным (еще нужно уточнить, каким образом) о достоверности выполнения испытательных полетов. Не думаю, что у них была агентурная информация — данные получены косвенным путем, через космос, скорее всего. В таком случае вероятность ошибки в координатах достаточно велика. Информацию должна подтвердить наша сторона. МИД России объявлял, что готов передать некоторые данные по этой системе сопредельным организациям, которые могут сравнивать координаты, особенности и приводить к общему знаменателю — только нужно, чтобы работала совместная комиссия. Такого мероприятия проведено не было. Претензии у двух сторон ликвидируются только беседами, рассмотрением предложений и фактов, которые дают обе стороны, а не одна. Мы предоставляем возможность вести диалог, но на диалог пока не идут", — сказал Владимир Попов.
Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил о начале процедуры выхода из ДРСМД со второго февраля. Госсекретарь Майк Помпео добавил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то американская сторона расторгнет соглашение. Союзники по НАТО поддержали решение Вашингтона, поскольку, по их мнению, США решились на такой шаг в ответ на "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет. Президент России Владимир Путин позже объявил, что Москва зеркально ответит на решение американских партнеров выйти из ДРСМД.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака Супруга Децла назвала причину его смерти
Комментарии
Политика , Армия , Оружие , Джон Хантсман , Владимир Попов , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , НАТО , ИА Sputnik , РБК , Москва , США
Читайте также
Видео
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области
Происшествия Пожары
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Потерявший управление самолёт направился в озеро
Происшествия Общество
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Криминал Происшествия
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Родные Децла планируют раздел его имущества
Шоу-бизнес
Крупный обман россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение